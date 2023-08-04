Чтобы ножки проснулись

Аня Федорина живет в Чебоксарах. Мама, папа, старший брат и две сестры рядом с ней целыми днями. Пятилетняя девочка не может обходиться без их помощи: в январе этого года в автомобильной аварии она получила множественные переломы позвоночника и ног, ушибы внутренних органов и спинного мозга. Врачи спасли Аню, однако ее ноги потеряли чувствительность. Процесс восстановления долгий. Девочка побывала в подмосковном реабилитационном центре «Три сестры», но нужны еще курсы восстановительного лечения, которые стоят более 1,6 млн руб. У Федориных таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аня помнит момент аварии, помнит, что ноги перестала чувствовать еще в машине. Помнит людей, которые пытались помочь

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Аня помнит момент аварии, помнит, что ноги перестала чувствовать еще в машине. Помнит людей, которые пытались помочь

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Бывает так: человек мечтает о танцах. А потом случается что-то неправильное, и в мечту превращаются самые простые движения — встать и сделать хотя бы шаг. Как у Ани Федориной.

— Ну когда же я пойду танцевать? — спрашивала она у мамы Анастасии.

— Скоро! Вот наступит Новый год, еще чуть-чуть подрастешь — и будешь учиться танцевать,— отвечала та.

И был Новый год, огоньки на елке, подарки. Еще чуть-чуть — и мечта сбудется! Но «чуть-чуть» завершилось совсем не так: Аня попала в автокатастрофу и оказалась в реанимации.

В тот серый январский день за рулем была тетя Ани (младшая сестра ее мамы). Она не справилась с управлением на обледеневшей дороге, вылетела на встречку. Машина столкнулась с маршруткой, в которой были пассажиры. Девять человек пострадали, еще до приезда скорой от травм скончалась бабушка Ани. Девочка получила тяжелейшие повреждения, хотя и была пристегнута.

— Аня помнит момент аварии,— говорит Анастасия (а вот ее память после сильного удара почти не сохранила деталей).— Помнит, что ноги перестала чувствовать еще в машине. Помнит людей, которые пытались помочь.

А потом девочка потеряла сознание. В Республиканской детской клинической больнице в Чебоксарах после экстренной операции ее ввели в медикаментозный сон. Перечисления ушибов, разрывов внутренних органов, переломов хватило бы на десяток строчек. Худшее — черепно-мозговая травма и серьезные повреждения позвоночника (переломы и ушиб спинного мозга).

Когда Аня очнулась и увидела маму, сразу же ее узнала. По словам Анастасии, дочка была вся в гематомах, гипсовая повязка закрывала почти все тело, свободными оставались только руки и грудь. Однако она слабо улыбнулась. Говорить девочке было тяжело, но слово «мама» Анастасия услышала.

Родители дежурили у постели дочки круглосуточно: каждые 15 минут ее надо было переворачивать, массировать тело. Состояние Ани улучшалось, но ног она по-прежнему не ощущала.

Затем Федориных направили в Москву, в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Здесь Аню учили сидеть, держать равновесие (врачи называют это словом «вертикализировать»), она занималась на тренажере, имитирующем ходьбу. Девочка окрепла, но ноги так и не обрели чувствительность.

— Мама, почему так? — спрашивала Аня.

— Твои ножки уснули, они должны проснуться,— отвечала Анастасия.

Девочка знает, что ножки уснули после аварии, знает, что бабушка погибла.

— Почему это случилось? — спрашивает Аня маму, имея в виду вовсе не скользкую дорогу, а что-то другое.

Почему авария произошла именно с ними? Почему она, Аня, не может ходить, когда брат и сестры бегают и прыгают? Как ответить маленькой девочке?

Сейчас Аня больше не хочет говорить о случившемся. Она запомнила: ножки должны проснуться. Ане и ее родителям очень помогают в реабилитационном центре «Три сестры». Два курса, оплаченные благотворительными фондами, уже позади. Новые, в результате которых девочка должна еще окрепнуть, впереди.

— Наша Аня — человек терпеливый и очень разумный,— говорит Анастасия.— Мне так ее жаль, когда вижу, как она устает от реабилитационных занятий! Но она сама понимает: нужно.

Давайте поможем Ане!

Для спасения Ани Федориной не хватает 787 717 руб. Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «В результате ДТП Аня получила тяжелую сочетанную травму. После курсов восстановительного лечения девочка демонстрирует хороший потенциал. Она научилась самостоятельно пересаживаться с коляски на кушетку, сидеть без опоры за спиной, надевать одежду выше пояса. На следующих курсах мы будем работать над увеличением мобильности, удержанием баланса сидя, навыками самообслуживания. Надеюсь, состояние Ани улучшится, она станет более подвижной и самостоятельной». Стоимость реабилитации 1 641 717 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 820 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 787 717 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аню Федорину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Ани — Романа Геннадьевича Федорина. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Чувашия