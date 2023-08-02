ФСБ сообщила о задержании жителя Армавира за подготовку теракта

В Краснодарском крае предотвращена террористическая атака на объект одной из правоохранительных структур, информацию об этом в СМИ направила пресс-служба регионального управления ФСБ России. Житель Армавира задержан сотрудниками ФСБ, у него дома изъято самодельное взрывное устройство.

По данным правоохранительных органов, мужчина планировал устроить взрыв на объекте правоохранительной структуры. Для этого он собрал и хранил дома взрывное устройство. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). В случае признания гражданина виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Анна Перова, Краснодар