На создание экспозиции Музея музыки имени Шаляпина в Уфе направят до 37 млн рублей

Национальный музей Башкирии на конкурсе 23 августа выберет подрядчика создания экспозиции Музея музыки имени Федора Шаляпина, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 37,1 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Работы необходимо выполнить до 15 декабря. Площадь экспозиции составит 146,4 кв. м. Музей имени Шаляпина будет создан в восстановленном особняке купцов Соловьевых на улице Свердлова, 86 в Уфе. В нем будут экспозиционные залы «Дом с фонарем», «Приезд в Уфу Шаляпина», «Мировая слава», «Вид из окна» и так далее. В экспозициях будут использоваться мебель, витрины, гардероб, стилизованные под эпоху Шаляпина.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте