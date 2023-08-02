В Амурской области 9-летняя девочка умерла из-за отравления в лагере

В Амурской области 1 августа умерла 9-летняя девочка. В больницу ребенка доставили после отравления в детском лагере в селе Натальино. Врачи отмечают, что девочка вела себя «неадекватно», причиной такого поведения могло стать заболевание нервной системы, сообщают «Известия».

Тело девочки отправлено на экспертизу по установлению причины отравления. «Когда девочку привезли в больницу, она вела себя неадекватно: подпрыгивала и вздрагивала, не давая врачам к ней прикоснуться. У ребенка начались судороги. Врачи считают, что девочка отравилась неизвестным веществом. Возможно, причиной ее поведения стало заболевание нервной системы»,— говорит источник «Известий».

По данным Telegram-канала Shot, погибшая девочка была на смене в лагере «Строитель» рядом с городом Благовещенском. По словам вожатых, поведение ребенка резко стало «неадекватным», после чего было решено отправить девочку в больницу. По их информации, на данный момент в лагере работают следователи.

Полина Мотызлевская