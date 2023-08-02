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Совладелец пермского аэродрома погиб в Сибири на собственном гидроплане

Сегодня в районе города Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края разбился гидроплан. По данным транспортной прокуратуры, в результате погибли пилот и пассажир. Как сообщает портал «В курсе», одним из погибших является пермский бизнесмен Василий Смирнов. Вместе с Иваном Зыковым и Ириной Суетиной он числится совладельцем ООО «Аэродром Луговское».

Фото: Телеграм-канал 112

Фото: Телеграм-канал 112

Катастрофа гидроплана модели Borey произошла после взлета с водной поверхности. На распространенном в соцсетях ролике видно, что после отрыва борт тяжело набирает высоту и примерно на 30-й секунде после взлета сваливается на правое крыло и падает на берег.

По данным «Ъ-Прикамье», разбившийся гидроплан принадлежал Василию Смирнову. В числе версий катастрофы выдвигаются отказ техники и неблагоприятная ветровая обстановка. Также не исключается, что в фюзеляж гидроплана могла попасть вода, которая нарушила его центровку.

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