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Коммерсантъ FM
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МИД работает над выдачей паспорта России осужденному за участие в СВО гражданину Киргизии

МИД России прорабатывает вопрос выдачи российского паспорта гражданину Киргизии Аскару Кубанычбеку, который был осужден в Бишкеке за участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Фото: ГКНБ

Фото: ГКНБ

«Да, я могу сказать, что такое обращение мы получили и вопрос прорабатывается»,— сказала госпожа Захарова, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщает местное агентство K-News, в июне 2022 года Аскар Кубанычбек, находившийся на тот момент в Москве, решил вступить в ряды вооруженных группировок Луганской народной республики для участия в боевых действиях на Украине. Мужчина вернулся в Бишкек после увольнения с военной службы в ноябре 2022 года, а в январе 2023-го был задержан Государственным комитетом национальной безопасности Киргизии.

В мае суд в Бишкеке приговорил господина Кубанычбека к десяти годам лишения свободы по статье о наемничестве. В суде мужчина заявил, что участвовал в боевых действиях не из-за денег, а в целях получения российского гражданства. В разговоре с RT Аскар Кубанычбек обратился к российским властям с просьбой предоставить ему гражданство России.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане, заключившие контракт с российской армией на срок не менее года, могут подать заявление о предоставлении гражданства в упрощенном порядке. На этапе, когда этот законопроект только одобрила Госдума, посольство Киргизии предупредило граждан, которые временно находятся в России, что за участие в военных действиях на территории других стран установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества (ст. 256 УК Киргизии).

Милена Костерева

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