Петербургский холдинг запустит производство гидроакустических систем в Волгограде

Петербургское АО «Морские навигационные системы» (входит в «Эго-холдинг») купило 100% долей волгоградского ООО «Промсервис», сообщает 2 августа «Деловой Петербург».

«Промсервису» принадлежал производственно-складской комплекс, расположенный на земельном участке площадью 5,3 тыс. кв. м. Комплекс находится в Волгограде на берегу Волги, почти в равном удалении от Черного и Каспийского морей. Новый владелец уже начал завозить оборудование, необходимое для производства подводных гидроакустических систем.

Генеральный директор МНС Константин Смирнов объяснил выбор места историческими причинами. По его словам, именно в прибрежных южных городах России развивалась гидроакустика. «Мы собираемся развивать там одно из важнейших направлений бизнеса, связанное с подводной техникой /…/ Это очень востребованная тема, интересная нам и, уверен, нашему заказчику. Мы давно работаем с этим направлением, раньше в основном с зарубежными партнерами, а теперь развиваем свое»,— рассказал господин Смирнов.

Вместе с тем глава МНС не стал называть заказчика для их производства и раскрывать другие подробности.

«Промсервис» — уже третье дочернее предприятие «Морских навигационных систем». МНС и две его «дочки» входят в сектор «Гражданское судостроение» «ЭГО-холдинга» миллиардера Александра Кашина. И МНС, и две его «дочки» — ООО «Бизнес–гарант» и ООО «МНС-Энерго« — располагаются в Петербурге. Специализация МНС — морское приборостроение в сфере навигации, радиосвязи, метеосистем и систем автоматики для гражданских и военных судов, а также для гидротехнических сооружений. В числе реализованных проектов не только судовые приборы, но и оборудование для обустройства нефтегазовых месторождений.

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