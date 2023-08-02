Продовольственная организация ООН заявила о необходимости возобновить зерновую сделку

Зерновая сделка должна быть возобновлена для стабилизации цен на мировых рынках, поскольку пауза в ее продлении грозит усугублением проблем продовольственной безопасности. Об этом говорится в кратком обзоре офиса главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). К наиболее уязвимым группам, которые пострадают от прекращения зерновой сделки, FAO отнесла бедные страны Африки и украинских фермеров.

Согласно документу, выдержки из которого приводит ТАСС, соглашение о зерновом продовольствии подвергалось критике за непропорциональный экспорт в развитые страны и страны с развивающейся экономикой, а также за то, что не весь экспорт в рамках нее был направлен в развивающиеся страны.

Однако в FAO отметили, что основная цель зерновой сделки — обеспечение глобальной ценовой и рыночной стабильности, именно от нее беднейшие и нуждающиеся страны получат наибольшую выгоду. «Увеличение экспорта из Украины, даже если меньшая доля поставок будет экспортироваться непосредственно в развивающиеся страны, способствует достижению этой цели, а также улучшению доступа к продовольствию и обеспечению ценовой и рыночной стабильности»,— говорится в докладе.

Прерывание зерновой сделки (действие соглашения было остановлено по инициативе российской стороны 17 июля.— «Ъ») приведет к нестабильности на рынках и значительному негативному воздействию на гуманитарную помощь, считают эксперты FAO. В документе отмечается, что международные цены на основные продовольственные товары, вероятно, будут колебаться в зависимости от того, останется ли на рынке украинский экспорт.

Сложившаяся после прекращения зерновой сделки ситуация может усугубиться, поскольку в последние годы мир столкнулся с многочисленными кризисами, в том числе пандемией COVID-19, экономическими спадами, а также экстремальными климатическими явлениями и конфликтами.

В FAO подчеркнули, что все существующие инициативы для доставки украинского зерна потребуют гораздо более значительного вложения средств и имеют меньшую поглощающую способность по сравнению с зерновой сделкой. В частности, альтернативные маршруты потребуют увеличения объема логистических услуг, а связанные с этим расходы повлияют на международные цены.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море, объяснив это невыполнением части стамбульской договоренности. В частности, Россия утверждает, что ограничения на экспорт российской сельхозпродукции не были сняты вопреки условиям соглашения. В Кремле не раз заявляли, что готовы незамедлительно вернуться к реализации зерновой сделки, но только при условии выполнения касающейся России части соглашения.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Альянс погрузился в зерно».

Милена Костерева