Porsche рассекретил лимитированный спорткар 911 S/T

Компания Porsche рассекретила лимитированный спорткар 911 S/T, премьера которого приурочена к 60-летию модели Porsche 911.

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Юбилейная модель сочетает в себе элементы 911 GT3 RS с кузовом 911 GT3 Touring Package и специально разработанные для спорткара модификации. Передний капот, крыша, передние крылья и двери с эффектными воздухозаборниками изготовлены из легкого пластика, армированного углеродным волокном, что в сочетании с каркасом безопасности, новым стабилизатором поперечной устойчивости на задней оси позволило улучшить управляемость.

Магниевые колесами, литий-ионный аккумулятор, облегченное остекление, уменьшенная шумоизоляция, отсутствие полноуправляемого шасси, облегченный маховик двигателя и спортивная выхлопная система позволили снизить массу автомобиль на 40 кг по сравнению с 911 GT3 Touring.

Купе оснащено оппозитным 4-литровым атмосферным двигателем мощностью 525 л.с. от нового 911 GT3 RS. Новинка стала первым автомобилем Porsche, на котором этот двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Для 911 S/T было разработано специальное облегченное сцепление.

В честь оригинального Porsche 911 S (ST) образца 1969 года салон получил отделку с комбинированной обивкой, у которой ткань имеет ретро-узор в полоску. Шильдики с обозначением спецверсии в интерьере выполнены в позолоченном варианте. Для спорткара будет доступен пакет Heritage Design Package, включающий в себя эксклюзивный цвет кузова Shoreblue Metallic и диски оттенка Ceramica, а салон можно отделать либо черно-коричневой кожей, либо тканью Classic Cognac.

Тираж Porsche 911 S/T составит 1963 экземпляра стоимостью от $292 тыс. Вместе с автомобилем представлены титановые часы Chronograph 1 – 911 S/T, приобрести которые смогут только владельцы эксклюзивного спорткара.

Максим Вершинин

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