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Коммерсантъ FM
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АТОР: Турция вошла в пятерку самых дорогих стран для туризма

Турция вошла в пятерку самых дорогих массовых направлений туризма по размеру среднего чека на турпакет, уступив Мальдивам, Кубе и Шри-Ланке. При этом Россия стала самым дешевым направлением туризма, средний чек за туры по России в августе составил всего 79,8 тыс. руб., следует из доклада исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе.

По данным АТОР, средний чек за туры в Таиланд в этом месяце составил 175,8 тыс. руб. в Турцию — 183 тыс. руб., на Шри-Ланку — 213 тыс. руб., на Кубу — 238,8 тыс. руб., на Мальдивы — 392 тыс. руб. «Для сравнения, средние чеки августовских туров в ОАЭ и Египет находятся в районе чуть выше 150 тыс. руб. на двоих»,— добавила Майя Ломидзе.

Она также отметила, что из-за высоких цен динамика летнего турпотока на морские курорты Турции оказалась значительно ниже ожидаемой. «Тем не менее Турция, безусловно, и сейчас направление номер один в выездном туризме России»,— сказала она.

Как писал «Ъ», к концу 2023 года объем гостиничного рынка России может вырасти на 10% по сравнению с прошлым годом. Рост может произойти в том числе за счет развития внутреннего туризма из-за сократившихся возможностей отдыхать у россиян.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отельеры открывают поток».

Полина Мотызлевская

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