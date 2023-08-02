В Свердловской области в 2024 году коммунальные платежи могут вырасти на 11%

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес предложение по установлению в 2024 году индекса изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по региону и предельно допустимом отклонении по отдельным муниципалитетам. В июле следующего года плата может повыситься на 11%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как указано в документе, коммунальные платежи в среднем по региону могут повыситься на 11% с 1 июля 2024 года. Размер предельно допустимого отклонения по отдельным муниципалитетам от величины индекса по региону может составить 4%.

«Предложения регионов по предельному уровню роста платежей граждан получат экспертную оценку и будут утверждены решением правительства РФ. Только после этого указанные индексы будут установлены на региональном уровне»,— сообщили ЕАН в департаменте информационной политики региона.

Напомним, с начала 2023 года в регионе подняли цены на услуги ЖКХ. Так, на 41% вырос минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов — до 14,81 руб. с 1 кв. м жилого помещения. Цены за газ и воду в некоторых муниципалитетах подняли до 9%.

В ноябре прошлого года РЭК Свердловской области повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство свердловчан и прежнее постановление было отменено Федеральной антимонопольной службой. По итогу РЭК приняла решение снизить тарифы на электроэнергию. После этого в области отменили ночной тариф.

Полина Хабарова

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