Свердловская РЭК отказалась снижать цены на электроэнергию

Жителям Свердловской области не стоит рассчитывать на снижение стоимости тарифов ЖКХ, в том числе на электроэнергию. И. о. председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимир Гришанов заявил, что тарифы устанавливает государство, а регион лишь подстраивается под федеральные требования. Решения по повышению цен, по его словам, приняты окончательно.

Глава РЭК также прокомментировал отмену ночного тарифа на электроэнергию. По его словам, сейчас нет необходимости «бежать и перепрограммировать счетчики», а имеет смысл проанализировать долю потребления в ночное время. «Так, если ранее тариф день-ночь был выгоден для всех потребителей с двухтарифными счетчиками, то сейчас это выгодно только тем, у кого потребление в ночное время будет более 27%»,– отметил он.

Напомним, в ноябре прошлого года РЭК Свердловской области повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство свердловчан и прежнее постановление было отменено Федеральной антимонопольной службой. По итогу РЭК приняла решение снизить тарифы на электроэнергию. После этого в Свердловской области отменили ночной тариф.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте