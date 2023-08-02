На Кубани с начала года обследовали 28 тысяч младенцев на генетические заболевания

На Кубани с начала 2023 года обследовали 28 тыс. новорожденных на врожденные заболевания. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Неонатальный скрининг проводят в первые 48 часов жизни младенца. Исследование может выявить признаки 36 генетических заболеваний.

«Для достоверности данных образцы крови маленьких пациентов проходят несколько этапов проверки»,— говорится в сообщении.

За прошедшие полгода экспертам удалось выявить 34 патологии у новорожденных. У детей обнаружили синдром мышечной атрофии, первичный иммунодефицит, муковисцидоз, врожденный гипотиреоз и другие заболевания.

Неонатальный скрининг в Краснодарском крае проводят с 1 января 2023 года.

Анастасия Донскова

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