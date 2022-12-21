На Кубани с 2023 года новорожденных будут проверять на наличие 36 наследственных заболеваний

В Краснодарском крае новорожденных младенцев станут проверять на наличие 36 генетических заболеваний с 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Исследования будут проводить на базе Краевой клинической больницы №1. Ранее новорожденных обследовали на наличие пяти генетических заболеваний, среди которых фенилкетонурия (нарушение обмена аминокислот), муковисцидоз (поражение органов дыхания и пищеварения), врожденный гипотиреоз (заболевание щитовидной железы), адреногенитальный синдром (нарушение работы надпочечников), галактоземию (нарушенный обмен углеводов).

Дополнительные анализы будут брать для выявления трех групп заболеваний: спинальной мышечной атрофии (СМА), наследственных заболеваний обмена и первичных иммунодефицитов.

«Это позволит нам выявлять тяжелые болезни на начальной стадии и быстрее оказывать пациентам необходимую помощь»,— отметила главный внештатный генетик Кубани Светлана Муталевич.

К настоящему времени в ККБ №1 определены площади под оборудование медико-клинической консультации, отработаны маршрутизация бланков с кровью и другие этапы исследований. Сотрудники лаборатории прошли обучение проведения расширенного неонатального скрининга.

Анастасия Донскова

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