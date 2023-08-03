Радикализм и сарказм

В Локарно открылся 76-й Международный кинофестиваль, на котором будет представлено множество премьерных фильмов, а также ретроспективы, проекты и мастер-классы. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последней ступенью нынешнего фестиваля станет феминистская «Шайда» Нуры Ниасари

Фото: Dirty Films Последней ступенью нынешнего фестиваля станет феминистская «Шайда» Нуры Ниасари

Фото: Dirty Films

Проходящий в августе, фестиваль в Локарно — самое крупное европейское кинособытие лета: в этом году здесь пройдет 350 сеансов и 110 мировых премьер. Хотя профессиональная жизнь в киноиндустрии берет паузу между Канном и Венецией, фестиваль в швейцарском городке собирает много видных гостей. В прошлом году он отметил 75-летний юбилей: один из трех старейших в мире, этот фестиваль всего на пару месяцев моложе Каннского. За эти годы его посетили такие мировые знаменитости, как Марлен Дитрих и Райнер Вернер Фассбиндер, Андрей Тарковский и Харви Кейтель, Дарио Ардженто и Мэтт Диллон, Жаклин Биссе и Ален Делон.

«Местом силы» фестиваля является Пьяцца-Гранде, которую называют самым большим открытым кинотеатром то ли Европы, то ли даже всего мира. То, что здесь, под вечерним звездным небом, в окружении живописных старинных зданий, самая романтичная атмосфера — все всяких сомнений. Но, кроме того, сюда закупили и завезли суперсовременную проекционную аппаратуру, обеспечивающую идеальное изображение и объемный звук. В этом году среди гала-показов на площади, собирающих по несколько тысяч зрителей, и фильм-победитель Каннского фестиваля «Анатомия падения» француженки Жюстин Трие, и «Старый дуб» британского ветерана Кена Лоуча, и повторные сеансы киноклассики — «Город женщин» Федерико Феллини и «Палома» Даниэля Шмида.

Фестиваль закроется европейской премьерой дебютного фильма ирано-австралийского режиссера Нуры Ниасари «Шайда», получившего приз зрительских симпатий на фестивале «Сандэнс». Его исполнительным продюсером стала Кейт Бланшетт, а главную роль сыграла иранка Зар Амир Эбрахими, лауреатка прошлогоднего Каннского фестиваля за работу в фильме «Убийца "Священный паук"». Новая картина основана на личном опыте Ниасари, бежавшей от фундаменталистского режима и нашедшей убежище в женском приюте после иммиграции в Австралию. Пути иранских женщин к свободе и отражению этой темы в кино будет посвящен паблик-ток между режиссером и актрисой, модератором которого выступит Кейт Бланшетт.

На фестивале будут чествовать американского режиссера Хармони Корина и тайваньского постановщика Цай Минляна, продюсера из Дании Марианну Слот и ее итальянского коллегу Ренцо Росселлини. Им вручат памятные награды фестиваля, будут организованы их мастер-классы, а также публичные беседы о настоящем и будущем кино. Отдельным событием станет большая ретроспектива мексиканского кинематографа — одного из самых живых, энергичных и богатых талантами, но, к сожалению, известного за пределами страны явно недостаточно.

Интригующе выглядит картина главного конкурса. «Основные истины озера» — так называется фильм филиппинца Лава Диаса. Он рассказывает о принципиальном следователе, который фанатично ищет истину, явно неприятную для тех, кто наделен властью. Подобный герой должен быть близок Диасу, с таким же фанатизмом всю жизнь снимающему радикальное кино, иногда длительностью по восемь часов — вопреки не только массовым вкусам, но и фестивальным регламентам и критериям. В конце концов этот режиссер заставил себя смотреть и слушать; теперь он фаворит больших фестивалей и обладатель венецианского «Золотого льва». А первый прорыв произошел именно здесь, в Локарно, где девять лет назад Диас был награжден «Золотым леопардом».

Другой заслуженный радикал — румын Раду Жуде, чья фестивальная судьба тоже завязывалась в Локарно. Самый острый его фильм назывался «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары». Новая работа мастера, участвующая в этом году в конкурсе, называется не менее цветисто и в то же время афористично: «Не ожидай слишком многого от конца света». Она представляет собой саркастическую сказку об экономике и о кино. Героиня работает над рекламным роликом «Безопасность на рабочем месте» по заказу транснациональной компании, злостно нарушающей этот принцип. Жуде из фильма в фильм исследует кричащие парадоксы современного мира, погружает их в исторические контексты и развивает философию «катастрофического оптимизма».

Среди других наиболее ожидаемых авторов фильмов локарнского конкурса — француз Квентин Дюпьё («Янник»), украинка Марина Врода («Степное»), гречанка София Экзарху («Животное»), израильтянин Дани Розенберг («Исчезнувший солдат»), эстонец Райнер Сарнет («Невидимая схватка»).