Курортный комплекс «Гамма» в Туапсинском районе выставили на торги за 2,2 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Холдинговая компания "Гамма"» (село Ольгинка, Туапсинский район) Сергей Лямов выставил на торги имущество должника с начальной стоимостью в 2,2 млрд руб. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gammakurort. ru Фото: gammakurort. ru

На торги единым лотом выставлено имущество холдинга, находящееся в залоге ООО «Управляющая компания «Инвестиции управление активами» и у ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Кроме того, продается имущество Пансионата «Светлана» (50 номеров), имущество, принадлежащее комплексу «Гамма» и вновь обнаруженное имущество банкрота.

Среди недвижимого имущества, выставленного на продажу: право аренды земельными участками общей площадью более 25 тыс. кв. м., три мотеля на 220 мест каждая, теннисный корт, административный корпус, комплекс питания.

Также в лот входят три жилых дома общей площадью более 1,7 тыс. кв. м., три земельных участка площадью 4,6 тыс. кв. м., а также пляжная инфраструктура, бассейны и большое количество гостиничного оборудования (мебель, бытовая техника).

Торги назначены на 13 сентября.

Владелец ООО ХК «Гамма» Виктор Чабан ввел в эксплуатацию курортный комплекс в 2009 году. Компания привлекала крупные кредитные средства, не смогла обслуживать задолженность перед КБ «Юниаструм банк» (сумма долга — 1,1 млрд руб.) и в 2013 году стала банкротом. С этого периода начались конфликты между кредиторами и учредителем компании, каждый из которых претендовал на контроль над текущей работой комплекса. Комплекс «Гамма» не работает с 2019 года.

В 2020 году комплекс был выставлен на торги за 1,1 млрд руб., однако торги были отменены по поручению конкурсного управляющего. Уточнить сведения об аукционе «Ъ-Кубань» не удалось: конкурсный управляющий не ответил на звонок.

По словам управляющего партнера Экспертной группы Veta Ильи Жарского, сложно предположить появятся ли желающие приобрести актив, «где достаточно большое наследство из прочих рекреационных объектов, а не только корпус гостиницы». Однако он добавил, что быстрая продажа подразумевает риски снижения цены от начальной.

«Учитывая, что комплекс уже выставлялся на торги ранее по более низкой цене, она уже тогда оценивалась как завышенная. Продать курортный комплекс «Гамма» за 2,2 млрд руб. - практически нереальная задача. Если покупатель найдется. перед ним будет стоять задача полного обновления, уже успевшего обветшать убранства и оборудования. Поэтому потенциальный приобретатель комплекса будет дожидаться понижения цены как минимум в половину – до этого вполне может дойти, учитывая столь печальную историю этого объекта»,— заявил Илья Жарский.

Тат Гаспарян

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