Путин поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с Днем десантника

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ, который отмечается 2 августа. По его словам, участвующие в военной операции на Украине десантники «продолжают патриотические традиции» прошлого.

«Сегодня ратные, патриотические традиции ВДВ достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию»,— говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что бойцы ВДВ никогда не подведут Россию и будут «твердо стоять на защите интересов Родины». Также он подчеркнул, что бойцы Воздушно-десантных войск «всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность присяге и боевому братству». Президент РФ назвал десантников одними из наиболее достойных представителей российских Вооруженных сил, которые «вписали незабываемые страницы в летопись» армии РФ.

Также российских десантников с их профессиональным праздников публично поздравил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он поблагодарил бойцов ВДВ, которые сейчас «проявляют героизм и мужество», участвуя в боевых действиях на Украине. «Уверен, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы РФ»,— подчеркнул руководитель российского военного ведомства. Также господин Шойгу обратился к ветеранам ВДВ, поблагодарив их за «безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству».

Командующий ВДВ Михаил Теплинский заявил, что за полтора года специальной военной операции на Украине 43 военнослужащих Воздушно-десантных войск стали Героями России, 30 тыс. получили государственные награды. Он уточнил, что «свыше пяти тысяч десантников, прошедших лечение после ранений, вернулись на фронт, более 3,5 тысячи раненых отказались уйти с передовой».

Александр Кислов