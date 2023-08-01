Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:53

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 августа

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:30. ВСУ обстреливают село Кукуевка Валуйского горокруга Белгородской области — РСЧС.

10:48. МЧС сообщает об обстреле села Безымено Грайворонского горокруга Белгородской области.

10:17. РСЧС: ведется обстрел села Сурково Шебекинского горокруга Белгородской области.

09:57. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале информацию об ударах, нанесенных ВСУ по региону за минувшие сутки. По данным господина Гладкова, со стороны Украины было выпущено 82 боеприпаса. Пострадавших нет, но в некоторых населенных пунктах зафиксированы разрушения.

8:33. Отозвавшая лицензию на выпуск спиртного в России после начала военных действий на Украине Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим местным партнером. Владелец бренда требует прекратить выпуск своей продукции в России.

07:02. В ночь на 1 августа Москва снова подверглась атаке беспилотниками. Два были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете к городу. Один БПЛА попал в башню в комплексе «Москва-Сити», которая была повреждена при прошлой атаке.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 31 июля

Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского горокруга Белгородской области. Пострадавших…

Читать далее

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...