Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 августа

12:30. ВСУ обстреливают село Кукуевка Валуйского горокруга Белгородской области — РСЧС.

10:48. МЧС сообщает об обстреле села Безымено Грайворонского горокруга Белгородской области.

10:17. РСЧС: ведется обстрел села Сурково Шебекинского горокруга Белгородской области.

09:57. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале информацию об ударах, нанесенных ВСУ по региону за минувшие сутки. По данным господина Гладкова, со стороны Украины было выпущено 82 боеприпаса. Пострадавших нет, но в некоторых населенных пунктах зафиксированы разрушения.

8:33. Отозвавшая лицензию на выпуск спиртного в России после начала военных действий на Украине Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим местным партнером. Владелец бренда требует прекратить выпуск своей продукции в России.

07:02. В ночь на 1 августа Москва снова подверглась атаке беспилотниками. Два были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете к городу. Один БПЛА попал в башню в комплексе «Москва-Сити», которая была повреждена при прошлой атаке.