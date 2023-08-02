Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Одесской области произошли пожары на объектах портовой и промышленной инфраструктуры

В Одесской области после серии взрывов произошли пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegeram глава областной администрации Олег Кипер. Он добавил, что информации о пострадавших нет.

Сегодня, 2 августа, ночью произошли взрывы в Киеве и Киевской области. По словам мэра города Виталия Кличко, были повреждены нежилые здания. Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. После прекращения участия в зерновой сделке 18 июля Россия уже несколько раз наносила «удары возмездия» по Одессе, однако в последние дни об атаках не сообщалось

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...