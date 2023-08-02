В Одесской области произошли пожары на объектах портовой и промышленной инфраструктуры

В Одесской области после серии взрывов произошли пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegeram глава областной администрации Олег Кипер. Он добавил, что информации о пострадавших нет.

Сегодня, 2 августа, ночью произошли взрывы в Киеве и Киевской области. По словам мэра города Виталия Кличко, были повреждены нежилые здания. Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. После прекращения участия в зерновой сделке 18 июля Россия уже несколько раз наносила «удары возмездия» по Одессе, однако в последние дни об атаках не сообщалось

Лаура Кеффер