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И срок споловинить, и не сидеть ни дня

Экс-командир спецназа ФСБ «Вымпел» вместо десяти лет получил условно

Как стало известно “Ъ”, вместо десяти лет реального заключения по приговору Московского гарнизонного военного суда (МГВС) получил условный срок Владимир Подольский — бывший гендиректор ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России», ранее в звании генерал-майора возглавлявший управление «В» («Вымпел») центра спецназначения ФСБ. В суде было установлено, что вместе с исполнительным директором ФГУПа полковником вооруженных сил РФ Андреем Польщиковым он присвоил 25,4 млн руб. путем фиктивного трудоустройства жены и сына последнего на предприятие. Полковник Польщиков, членов семьи которого оставили на свободе, должен провести в заключении шесть лет. Званий и наград осужденных не лишили.

Несмотря на то что в зале заседаний оглашались только вводная и резолютивная части приговора, на их чтение судье потребовалось около получаса — немало времени ушло на перечисление арестованных судами счетов подсудимых, с которых впоследствии должны будут выплачиваться суммы по удовлетворенным в пользу потерпевшей стороны исков и назначенные судом штрафы.

При оглашении вводной части приговора судья упомянул о заслугах перед родиной подсудимых. Так, Владимир Подольский и Андрей Польщиков являлись ветеранами боевых действий и военной службы, а супруга последнего Лариса, являющаяся прапорщиком запаса, оказалась ветераном службы. Генерал и полковник были отмечены многочисленными боевыми наградами, а господин Польщиков вследствие ранения являлся еще и инвалидом 2-й группы.

В ходе прений сторон, как сообщал “Ъ”, гособвинитель потребовал приговорить ветеранов к реальным срокам за мошенничество в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ). Для Андрея Польщикова он запросил 12 лет, для Владимира Подольского — десять. Жена и сын бывшего исполнительного директора ФГУПа Лариса и Максим, считает прокурор, должны провести в колониях общего режима четыре и два года соответственно. При этом обвинитель предложил суду прекратить производство по эпизоду покушения на воспрепятствование расследованию уголовного дела (ст. 33 и ч. 2 ст. 294 УК РФ), вмененному в вину Андрею Польщикову, поскольку по нему вышел срок давности.

Ранее в СКР полагали, что полковник пытался не только помешать следователю Александру Паутову, который вел дело о мошенничестве, но и устранить (ст. 295 УК РФ) его, наняв за 5 млн руб. имевшего связи в криминальной среде гражданина США Олега Грищенко. Однако присяжные 2-го Западного окружного военного суда оправдали обвиняемых в этом преступлении, а заодно и в махинациях. Когда приговор по апелляционному представлению военной прокуратуры был отменен в связи с нарушениями, господин Грищенко исчез.

После этого обвинение смягчили, а дело передали на рассмотрение в МГВС. В нем военная прокуратура доказала, что Владимир Подольский и Андрей Польщиков оформили на должности во ФГУП жену и сына последнего, которым за несколько лет была начислена зарплата на общую сумму 25,4 млн руб. Выплаты за фиктивное трудоустройство, считало следствие, сообщники поделили между собой. Сами подсудимые вину не признавали.

В результате генерал-майору Подольскому суд назначил 5,5 года условно с выплатой штрафа в размере 450 тыс. руб. (из них, по данным “Ъ”, он уже погасил около 140 тыс. руб.). Старшему прапорщику Ларисе Польщиковой и ее сыну Максиму суд дал по четыре года условно с выплатой штрафов в 400 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно. В дополнение к этому осужденные солидарно обязаны заплатить ФГУПу, который теперь входит в структуру Росгвардии,— 25,4 млн руб. в качестве возмещения ущерба, а полковник Польщиков еще и 27 тыс. руб. следователю Паутову в качестве компенсации морального и материального вреда.

Когда же председательствующий объявил о том, что Андрею Польщикову назначено шесть лет реального срока, в зал вошли конвойные, вставшие рядом с осужденным. И как только судья завершил чтение резолютивной части, они сразу надели на полковника наручники. Кстати, подсудимых накануне очень волновал вопрос, исполнит ли суд требование прокуратуры о лишении их званий и наград, но председательствующий не счел это необходимым.

После заседания адвокаты воздержались от комментариев итогов процесса, заметив лишь, что вопрос о подаче апелляционных жалоб на приговор обсудят с подзащитными, получив полный текст судебного решения.

Алексей Соковнин

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