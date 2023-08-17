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Коммерсантъ FM
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Нефтяники поддержали финансовый рынок

С начала года индекс Мосбиржи прибавил более 40% и превысил психологическую отметку 3000 пунктов. Учитывая, что динамика индекса зависит в основном от движений крупных компаний, не последнюю роль в росте сыграли уменьшение спреда между Urals и Brent до менее чем $15 за баррель и общее повышение цен на нефть.

Аналитик УК «Тринфико» Мария Трофимова

Аналитик УК «Тринфико» Мария Трофимова

Фото: Из личного архива

Аналитик УК «Тринфико» Мария Трофимова

Фото: Из личного архива

Высокая скидка на российскую нефть, которая в начале года достигала $30–40 за баррель, в основном была связана с напряженной геополитической обстановкой: в конце 2022 — начале 2023 года, когда был установлен «потолок» цен со стороны стран G7, ЕС и Австралии и введено эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов по морю со стороны Евросоюза. Российские нефтяники столкнулись с проблемами страхования, фрахта, проведения банковских операций, захода танкеров в западные порты и т. д. Рынку потребовалось около полугода, чтобы переориентировать поставки и выстроить новые цепочки, при этом значительно снизив риски для покупателей.

Хотя России понадобится как минимум несколько лет для полной переориентации выбывшего объема поставок из-за нехватки соответствующей инфраструктуры, в целом удалось приспособиться к новым реалиям и найти покупателей основной части прежнего объема. Приоритетным и быстрорастущим рынком сбыта стала Индия: в мае был зафиксирован рекордный объем экспорта нефти (до 2,2 млн баррелей в сутки). Несмотря на снижение экспорта российской нефти в июне и июле, ожидается, что в октябре поставки в Индию обновят текущие максимумы.

Объемы экспорта в Китай, вероятно, также будут расти по мере повышения потребительского спроса после пандемии. Однако наряду с российской у КНР есть возможность покупать нефть и у Ирана. Риск вторичных санкций может изменить подходы Китая к своим партнерам. В вопросе переориентации поставок ключевой темой является их дальнейшая диверсификация. Потенциальными импортерами могут стать Вьетнам, Филиппины или Индонезия, готовые покупать нефть из России. Поиск новых рынков сбыта и запуск перспективных проектов станут важным фактором роста акций нефтяных компаний.

На глобальном рынке наблюдается рост цен на нефть, что позитивно сказывается и на котировках российских сортов. Эталонная марка Brent с конца июня стала восстанавливаться и достигла уровней начала 2023 года на фоне ожидаемого появления дефицита на рынке. С одной стороны, сокращается предложение со стороны стран ОПЕК+: картель настроен исключить возможность избытка на нефтяном рынке и «балансирует» объемами добычи. Россия неоднократно сокращала добычу нефти, а в июле объявила о снижении на 500 тыс. баррелей в сутки в дополнение к ранее согласованным добровольным изменениям объемов. С другой стороны, растет спрос на нефть: США сообщили о планах восполнить свой стратегический нефтяной резерв (SPR), который был высвобожден в прошлом году более чем на 40%. На спрос также будет положительно влиять принятый в июле пакет стимулирующих мер по поддержке экономического роста в Китае. В совокупности эти факторы потенциально поспособствуют росту цен и их закреплению на уровнях выше $80 за баррель в ближайшие несколько кварталов.

В условиях дефицита сырья нефтяная отрасль выглядит лучше рынка и все еще остается привлекательной. Среди фаворитов — ЛУКОЙЛ, «Татнефть», «Сургутнефтегаз». Однако акции этих компаний уже значительно прибавили в цене с начала года: ЛУКОЙЛ — более 50%, «Татнефть» — более 55%, «префы» «Сургутнефтегаза» — более 80%. Способствовать дальнейшему росту акций этих компаний могут несколько причин.

«Татнефть», к примеру, в рамках последней отчетности показала хорошие результаты как по уровню рентабельности, так и по уровню долговой нагрузки. По итогам второго квартала 2023 года чистая прибыль выросла на 55% (квартал к кварталу) благодаря росту цен на Urals и ослаблению российского рубля (пара USD/RUB прибавила более 30% с начала года). Учитывая, что компания направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли, дивидендная доходность за первое полугодие может быть на уровне 5%. Если отчетность по МСФО будет лучше опубликованных результатов по РСБУ, дивиденды могут быть еще выше. Соответственно, отыгрывается привлекательная дивидендная история.

Высокий потенциал сохраняется у «Сургутнефтегаза». «Кубышка» компании в соответствии с результатами за 2022 год на 80% состоит из валюты. При сохранении слабого российского рубля в ближайшей перспективе компания будет выигрывать за счет валютной переоценки, что может повлиять на рост дивидендов за 2023 год — доходность может превысить 25% годовых при сохранении курса USD/RUB на уровне 95 руб. и выше. В отличие от привилегированных обыкновенные акции компании продемонстрировали догоняющий тренд, прибавив меньше остальных эмитентов на фоне отсутствия зависимости от состояния бизнеса компании. Вероятнее всего, у этих акций есть потенциал как минимум в 10% от текущих цен.

Акции ЛУКОЙЛа также оказались в удачном положении на фоне текущей рыночной конъюнктуры. Однако помимо роста нефтяных котировок и валюты важным преимуществом компании является высокий уровень устойчивости к снижению демпферных выплат. Дивидендная доходность за 2023 год может превысить 13%. Среди прочих плюсов компании — возможное снижение зависимости от экспорта за рубеж за счет покупки АЗС и НПЗ у Shell и логистическая гибкость эмитента в условиях переориентации поставок в АТР.

В целом при реализации сценария дальнейшего ослабления рубля и роста цен на нефть акции российских нефтяных компаний могут продолжить расти. Но с учетом уровней текущих мультипликаторов потенциал роста выглядит умеренным. Соответственно, инвесторам стоит быть осторожными при покупке акций нефтяников на текущих уровнях. Среди основных рисков — возможное повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в связи с дефицитом бюджета (нефтегазовые доходы за семь месяцев 2023 года сократились в 1,7 раза, до 4,2 трлн руб. против 7,1 трлн руб. годом ранее) и возможным сокращением добычи.

Мария Трофимова, аналитик УК «Тринфико»

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