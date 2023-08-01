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Коммерсантъ FM
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Пожар в трех ангарах в Люберцах ликвидирован

Открытое горение в трех ангарах в подмосковных Люберцах ликвидировано в 14:34, сообщила ТАСС пресс-служба областного главного управления МЧС России. Информации о пострадавших не поступало.

Сегодня, 1 августа, в районе «Леруа Мерлен» произошел пожар в трех ангарах в Котельническом проезде, которые принадлежат предприятию по производству резиновых шин. Площадь возгорания составляла 1,2 тыс. кв. метров. В тушении задействованы 70 человек личного состава и 21 единица техники. По предварительной информации, причиной пожара могли стать сварочные работы.

Милена Костерева

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