В Рыбинске установили памятник «Детям войны»

В Рыбинске рядом с Огнем Славы установили памятник «Детям войны». Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что памятник планировали установить к 22 июня. Однако рядом с Вечным огнем он появился только сейчас. На настоящий момент памятник закрыт пленкой, его торжественное открытие пройдет вместе с открытием Огня Славы после реставрации и окончанием благоустройства Волжского парка. По словам господина Рудакова, открытие трех объектов состоится в начале августа.

«Памятник Детям войны занял свое место. Он был создан по эскизу скульптора Елены Пасхиной. Отлит из бронзы в одной из лучших московских мастерских. Вес памятника около 2 тонн. Он установлен на постамент из карельского мрамора. Достойный монумент в память о тех, чье детство выпало на годы Великой Отечественной войны»,— написал Дмитрий Рудаков.

Алла Чижова