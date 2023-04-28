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В Рыбинске установят памятник «Дети войны» к 22 июня

В Рыбинске Ярославской области к 22 июня планируется установить памятник «Дети войны» рядом с Огнем Славы, со стороны артиллерийской установки ИСУ-152. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

"Дети войны"

"Дети войны"

Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте»

"Дети войны"

Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте»

По словам господина Рудакова, за соответствующую локацию проголосовал градостроительный совет абсолютным большинством. Высота памятника составит 1,4 м.

«Монумент должен получиться искренним. По задумке архитектора Елены Пасхиной, у девочки в руках кукла, в сумку мальчика можно будет класть конфеты. Очень хочется, чтобы наши дети, да и взрослые, коснулись большой истории нашей страны»,— написал глава Рыбинска.

Алла Чижова

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