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Коммерсантъ FM
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Актриса Ирина Мирошниченко находится в реанимации

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в реанимации в инфекционной клинической больнице (ИКБ) №1, сообщил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он не привел подробностей о состоянии госпожи Мирошниченко. Ранее СМИ сообщали, что ее ввели в медикаментозную кому.

Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ирина Мирошниченко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

30 июля источник РЕН ТВ сообщил о госпитализации госпожи Мирошниченко из-за резкого ухудшения состояния. 31 июля телеканал сообщил, что у актрисы остановилось сердце, но медикам удалось восстановить сердцебиение. Врачи оценивали состояние 81-летней актрисы как тяжелое.

Telegram-канал Shot 31 июля утверждал, что в мозгу госпожи Мирошниченко обнаружили доброкачественную опухоль, ее предварительный диагноз — аденома гипофиза. Также актрисе диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка, сообщал Shot.

Ранее сегодня, 1 августа, источник РЕН ТВ сообщил, что госпожа Мирошниченко находится в медикаментозной коме на ИВЛ, ее состояние крайне тяжелое.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года. Она — обладательница орденов Почета (1998), «За заслуги перед Отечеством» IV (2008) и III (2021) степеней, Дружбы (2015). Окончила Школу-студию МХАТ. Служить в театре стала в 1965 году. В 1964-м она дебютировала в кино в фильме режиссера Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Актриса снялась в общей сложности в 64 картинах, в том числе в фильмах «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня» и «Старый Новый год».

Эрдни Кагалтынов

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