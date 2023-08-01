НЭО и «Первый Спецтранс» займутся переработкой пластика

АО «Невский экологический оператор» (городской оператор по обращению с коммунальными отходами) и АО «Автопарк №1 Спецтранс» (крупнейший перевозчик ТКО в Петербурге), организуют совместное предприятие по переработке пластиковых отходов, сообщает «Деловой Петербург».

Как стало известно изданию, юрлицо было зарегистрировано в конце прошлой недели, а генеральным директором назначили бывшего генерального директора «Северсталь СМЦ-Колпино» Илью Пучковского.

Предприятие будет располагаться на территории комплекса по переработке отходов «Волхонка», принадлежащего НЭО. Когда новое предприятие начнет работать, пока неизвестно. В первое время из пластика будут производить флексу (промежуточный продукт переработки), затем, возможно, перейдут к производству пластиковых изделий.

Как отмечает «ДП», петербуржцы все активнее сортируют мусор. По итогам первого полугодия НЭО сообщил о поступлении более 3800 тонн мусора, собранного по системе раздельного сбора.

Свое предприятие по переработке пластика планирует запустить и областной оператор АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области». Предполагается, что предприятие будет построено в Гатчинском районе.

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