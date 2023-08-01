Пассажиропоток в аэропорту Иркутска превысил допандемийные значения

Пассажиропоток в АО «Международный аэропорт Иркутск» превысил допандемийные значения. Как сообщила пресс-служба предприятия, по итогам 7 месяцев было обслужено свыше 2 млн пассажиров, а за аналогичный период 2019 года показатель составил 1,3 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ

«Сегодня, 1 августа, общий трафик авиаузла составляет около 2,064 млн пассажиров, что стало новым достижением в сравнении с предыдущими годами за рассматриваемый период. В прошлом году данные вылета и прилета составили 1,35 млн человек»,— уточняется в сообщении.

По итогам 2023 года предприятие впервые рассчитывает преодолеть отметку 3 млн пассажиров. Рост трафика в аэропорту зафиксирован как на внутренних, так и на международных направлениях. Наиболее популярными маршрутами внутри страны из Иркутска стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток, Сочи. Самые востребованные международные направления — Таиланд, Китай и страны ближнего зарубежья.

Влад Никифоров, Иркутск