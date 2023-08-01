Кондитерская фабрика «Белогорье» увеличила продажи и основные финпоказатели в 2022-м

АО «Кондитерская фабрика "Белогорье"» (Белгородская область) по итогам 2022 года нарастило основные производственные и финансовые показатели. Как следует из годового отчета компании, выручка общества за прошлый год увеличилась на 34% — c 2,4 до 3,2 млрд руб. Существенно вырос и показатель чистой прибыли: в 2021 году он составлял 16,5 млн руб., а в 2019 — 303,4 млн руб.

Продажи по итогам года составили 30,3 тыс. т, или 73,9% от общей возможной производственной мощности 41 тыс. т. Годом ранее было реализовано 28,5 тыс. т. Ассортимент на конец 2022-го составил 212 позиций. В целом в 2022 году было произведено 30,6 тыс. т продукции против 29,1 тыс. т годом ранее. Драйвером роста выступили производство затяжного печенья (рост на 61%, с 3,1 до 5 т) и хлебобулочных сухих изделий длительного хранения (к ним относятся, например, сухари и сушки) — производство последних увеличилось в 57 раз, с 11,6 т до 6,6 тыс. т. Производство вафель, крекеров, сдобных, глазурованных и комбинированных печений снизилось. Небольшой рост — 1%, до 5,6 тыс. т — показало сахарное печенье.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Кондитерская фабрика "Белогорье"» зарегистрировано в 1993 году на базе белгородского пищевого комбината, ведущего свою историю с 1943 года. Компания специализируется на производстве сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения. Контрольный пакет акций принадлежит гендиректору компании Сергею Сиротенко (31,46% акций напрямую и 22,2% через ООО «Белогорье-транс»). Всего работникам предприятия принадлежит 40,43% акций, в том числе 37,37% без учета пенсионеров. В том числе акции принадлежат трем членам совета директоров: Алексею (Сергеевичу) Сиротенко (9,68%), Анатолию Бутенко (5,97%) и Наталье Слюсаревой (3,77%).

Мария Старикова

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