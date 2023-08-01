Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4730. 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815. 9 (9). Тейлор Фриц — 3515. 10 (10). Фрэнсис Тиафо (оба — США) — 3085. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945. 12 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2770. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2610. 14 (14). Томми Пол (США) — 2320. 15 (15). Борна Чорич (Хорватия) — 2225. 16 (19). Александр Зверев (Германия) — 2210. 17 (16). Хуберт Хуркач (Польша) — 2195. 18 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 1950.19 (17). Алекс де Минор (Австралия) — 1945. 20 (20). Григор Димитров (Болгария) — 1600… 48 (47). Роман Сафиуллин — 943… 75 (69). Аслан Карацев — 798... 87 (85). Павел Котов — 693… 93 (93). Александр Шевченко (все — Россия) — 632.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9490 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845. 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5395. 5 (6). Унс Джабир (Тунис) — 4846. 6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4685. 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3390. 8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 3341. 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3310. 10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106. 11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3015. 12 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2840. 13 (13). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2745. 14 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2570. 15 (15). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2560. 16 (16). Мэдисон Кис (США) — 2535. 17 (18). Каролина Мухова (Чехия) — 2333. 18 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2315. 19 (19). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2235. 20 (20). Елена Остапенко (Латвия) — 2165. 21 (21). Екатерина Александрова — 2125… 26 (26). Анастасия Потапова — 1635... 35 (37). Анна Блинкова — 1253… 62 (64). Мирра Андреева — 930... 67 (63). Анна Калинская — 903. 68 (68). Элина Аванесян — 901... 83 (82). Камилла Рахимова — 817... 86 (101). Диана Шнайдер — 785... 100 (98). Анастасия Павлюченкова (все — Россия) — 719.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.