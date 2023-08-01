3,027 триллиона рублей составлял на 1 июля объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 июля 2022 года, долг регионов был равен 2,569 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 458 млрд руб. Разбивка долга по видам обязательств такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 627 млрд руб., на банковские кредиты — 57 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 2,303 трлн руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 21 млрд руб., внешняя задолженность на $223 млн и «иные долговые обязательства» на 3,2 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 июля был равен еще 389 млрд руб.