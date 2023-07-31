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Коммерсантъ FM
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Ремонт перекопанных во время мятежа ЧВК «Вагнер» дорог в Липецкой области обошелся в полмиллиона рублей

Ущерб дорогам в Липецкой области, которые были перекопаны 24 июня во время движения по региону техники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», составил 416 тыс. руб. Об этом «Ъ» рассказали источники в региональном правительстве.

Для того чтобы остановить движение колонны техники в сторону Москвы, экскаваторами было перекопано более 200 кв. м дорожного полотна на пяти участках дорог. Вечером 24 июня, когда стало известно, что силы ЧВК возвращаются в полевые лагеря, власти приступили к их восстановлению. Рабочие засыпали рвы песком и щебнем, после чего по дорогам открыли движение автомобилей. Через день власти приступили к асфальтированию. Работы завершили 26 июня.

В соседней Воронежской области ущерб от действий ЧВК оценивали в 4–5 млн руб. В одном из районов региона в результате перестрелки были повреждены чуть больше 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили. Четыре человека получили ранения, им выплатили по 100 тыс. руб.

Более серьезный ущерб техника ЧВК принесла дорогам в Ростовской области. Власти Ростова-на-Дону сообщали, что ремонт дорог обошелся в 28,8 млн руб., а 63,7 млн руб. потребуется на восстановление пострадавших во время мятежа машин коммунальных служб. Военная техника ЧВК «Вагнер» повредила в Ростове 12 тыс. кв. м дорожного полотна и 210 кв. м тротуара.

Сергей Толмачев, Воронеж

Фотогалерея

Попытка мятежа ЧВК «Вагнер»

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Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна военной техники на улице города

Колонна военной техники на улице города

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк в Ростове-на-Дону

Танк в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Кристина Федичкина  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Алина Морозова

Военная техника на въезде в Москву

Военная техника на въезде в Москву

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника в Ростове-на-Дону

Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону

Ситуация в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Полиция на улице в Москве

Полиция на улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна военной техники на улице города

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Кристина Федичкина  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Алина Морозова

Военная техника на въезде в Москву

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Полиция на улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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