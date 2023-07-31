Ремонт перекопанных во время мятежа ЧВК «Вагнер» дорог в Липецкой области обошелся в полмиллиона рублей

Ущерб дорогам в Липецкой области, которые были перекопаны 24 июня во время движения по региону техники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», составил 416 тыс. руб. Об этом «Ъ» рассказали источники в региональном правительстве.

Для того чтобы остановить движение колонны техники в сторону Москвы, экскаваторами было перекопано более 200 кв. м дорожного полотна на пяти участках дорог. Вечером 24 июня, когда стало известно, что силы ЧВК возвращаются в полевые лагеря, власти приступили к их восстановлению. Рабочие засыпали рвы песком и щебнем, после чего по дорогам открыли движение автомобилей. Через день власти приступили к асфальтированию. Работы завершили 26 июня.

В соседней Воронежской области ущерб от действий ЧВК оценивали в 4–5 млн руб. В одном из районов региона в результате перестрелки были повреждены чуть больше 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили. Четыре человека получили ранения, им выплатили по 100 тыс. руб.

Более серьезный ущерб техника ЧВК принесла дорогам в Ростовской области. Власти Ростова-на-Дону сообщали, что ремонт дорог обошелся в 28,8 млн руб., а 63,7 млн руб. потребуется на восстановление пострадавших во время мятежа машин коммунальных служб. Военная техника ЧВК «Вагнер» повредила в Ростове 12 тыс. кв. м дорожного полотна и 210 кв. м тротуара.

Сергей Толмачев, Воронеж