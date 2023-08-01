На «Синявинской» проклюнулся новый гендиректор

На птицефабрике «Синявинской» — крупнейшем производителе товарного яйца в России — сменилось руководство. Возглавлявший ее более шести лет Артур Холдоенко покинул свой пост и перешел в управляющую компанию предприятия. Этому предшествовали прошедшие у топ-менеджера обыски по делу о взятках в петербургском НИИ вакцин и сывороток. Новым гендиректором «Синявинской» стал Алексей Беляев, которому птицефабрика знакома по работе в совете директоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным «Ростицесоюза», в прошлом году Синявинская птицефабрика выпустила 1,6 млрд штук яиц, заняв 5% российского рынка

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ По данным «Ростицесоюза», в прошлом году Синявинская птицефабрика выпустила 1,6 млрд штук яиц, заняв 5% российского рынка

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

О смене гендиректора на птицефабрике «Синявинская» и связанном с ней Волховском комбикормовом заводе стало известно из данных ЕГРЮЛ. Вместо Артура Холдоенко в июле руководителем двух этих компаний стал Алексей Беляев, который входит в совет директоров «Синявинской». На птицефабрике не ответили на вопросы «Ъ-СПб». Артур Холдоенко сообщил «Ъ-СПб», что перешел на работу в управляющую компанию «Синявинской», где будет заниматься стратегическими вопросами. Дополнительных подробностей он не уточнил.

Артур Холдоенко работал гендиректором «Синявинской» с 2016 по 2020 год, когда уступил свой пост Сергею Селезневу. Но через полтора месяца топ-менеджер вновь возглавил птицефабрику. Предыдущая карьера Артура Холдоенко также была связана с птицеводством. Ранее он работал на руководящих должностях в агрохолдинге «Русгрэйн» и на птицефабрике «Волжанин». В ноябре прошлого года издание 47news сообщило о прошедших у Артура Холдоенко обысках. По данным издания, топ-менеджера подозревали в участии в передаче взятки в особо крупном размере заместителю директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Андрею Васильеву.

Синявинская птицефабрика — крупнейший производитель товарного яйца в России. По данным «Росптицесоюза», в прошлом году предприятие выпустило 1,6 млрд штук яиц, заняв 5% российского рынка. Выручка птицефабрики по итогам 2022 года составила 10,3 млрд рублей, чистая прибыль — 912,1 млн рублей, указано в «СПАРК-Интерфакс». С 2006 года Синявинская птицефабрика принадлежала Никите Мельникову, в 2015 году предприниматель, по его собственным словам, продал бизнес представителям холдинга «Русгрэйн».

В 2019 году Сбербанк инициировал банкротство Синявинской. Проблемы птицефабрики в кредитной организации объясняли неблагоприятной конъюнктурой рынка: цены на корм выросли, а стоимость товарного яйца не изменилась. В 2021 году предприятие, задолженность которого составляла 6,5 млрд рублей, заключило мировое соглашение с кредиторами. В материалах Арбитражного суда было сказано, что Синявинская достигла договоренностей с потенциальным инвестором — ООО «УК-Инвест», который готов принять участие в выводе птицефабрики из банкротства. Владельцем этой компании является Ярослав Кошицкий, который совместно с Александром Усовым входил в число владельцев занимающейся деревообработкой «Промышленной группы "Союз"». Последний выступал бизнес-партнером Валерия Пузикова (зятя бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова). Сейчас владельцем Синявинской является «СБК Базис», конечным владельцем которого является Сбербанк, сказано в отчетности птицефабрики.

У Артура Холдоенко большой опыт в том числе в консалтинге и разработке стратегии, поэтому такой переход выглядит логично, полагает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Скорее всего, речь идет о ротации кадров, поскольку Артур Холдоенко фактически не перестает участвовать в управлении предприятием, замечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Вероятно, речь идет о решении высшего руководства холдинга или о личном желании менеджера, рассуждает он.

Алексей Беляев пришел на предприятие в непростой период, когда усиливается инфляционное давление, растет стоимость энергоресурсов и кормов, отмечает Михаил Бурмистров. Перед новым руководителем будут стоять задачи по повышению эффективности производства, автоматизации, цифровизации, снижению себестоимости и сохранению высочайшего качества ветеринарного контроля, перечисляет эксперт.

Константин Куркин, Алла Михеенко