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Краснодарский чиновник нашпионил на 12 лет

Сотрудник краевого министерства природных ресурсов признан виновным в госизмене

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор бывшему сотруднику минприроды Краснодарского края, который признан виновным в государственной измене. Молодой человек, сотрудничавший со Службой безопасности Украины под псевдонимом Арчи, был задержан в Краснодаре в августе 2022 года, в апреле этого года краевой суд приговорил его к 12 годам колонии. Защита в апелляции просила смягчить наказание, но ничего не добилась.

Задержание молодого человека, действовавшего под псевдонимом Арчи

Задержание молодого человека, действовавшего под псевдонимом Арчи

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Задержание молодого человека, действовавшего под псевдонимом Арчи

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Как стало известно «Ъ», защите не удалось изменить приговор бывшему сотруднику министерства природных ресурсов Краснодарского края, который признан виновным в государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) и приговорен к 12 годам колонии. Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) отклонил апелляционную жалобу, в которой адвокаты просили переквалифицировать обвинение на менее тяжкий состав и смягчить наказание, сообщает сайт суда. В итоге приговор вступил в силу, подсудимый в ближайшее время отправится в колонию отбывать наказание.

О задержании жителя Краснодара по подозрению в шпионаже стало известно в августе 2022 года. Центр общественных связей ФСБ России сообщил о том, что молодой человек, действовавший под псевдонимом Арчи, осуществлял инициативный сбор и передачу информации Службе безопасности Украины.

По заданию украинской разведки житель Краснодара незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

За это злоумышленник получал денежное вознаграждение. Судя по кадрам оперативной съемки, опубликованной Центром общественных связей ФСБ России, у молодого человека при задержании изъяли банковские карты, различные электронные носители информации, а также денежные средства в долларах США. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена в форме шпионажа), максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы. Какие именно сведения передавал молодой человек, в ФСБ не уточнили, руководство министерства природных ресурсов Краснодарского края также не комментировало ситуацию.

Уголовное дело о государственной измене поступило в Краснодарский краевой суд в декабре 2022 года. Большинство сведений о процессе на сайте суда засекречено, включая фамилию подсудимого и его адвокатов. В ходе судебного процесса прошло девять заседаний, 17 апреля судья удалился в совещательную комнату и огласил приговор. 26 июня защитники подсудимого подали жалобу в Третий апелляционный суд, который в ходе заседания изучил доводы защиты и не нашел оснований для изменения приговора.

Анна Перова, Краснодар

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