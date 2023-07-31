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Коммерсантъ FM
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Глава Дагестана взял на контроль ситуацию с избиением уроженца республики в зоне СВО

Мать уроженца Дагестана, призванного из Москвы в сентябре 2022 года в зону СВО, обратилась к руководителю постпредства республики при президенте России Владиславу Толстюку из-за неуставных отношений на фронте. В обращении, которое опубликовал Telegram-канал еженедельника «Новое дело», она заявила, что ее сына регулярно избивали и приковывали к столбу. Глава Дагестана Сергей Меликов взял на личный контроль эту ситуацию, сообщил Telegram-канал правительственной администрации. Также глава республики сообщил, что для принятия правового решения постпредство направило документы в военную прокуратуру.

«В ходе несения службы мой сын систематически подвергался неуставным действиям со стороны командира роты и его двух подчиненных,— написала в своем обращении Раиса Залимхановна.— Так, на протяжении нескольких дней по указанию командира роты сына приковывали наручниками к столбу в зоне проведения СВО и избивали дубинками. Столб, к слову, находится на месте, где неоднократно фиксировались прилеты артиллерийских снарядов, тем самым жизнь моего сына подвергалась серьезнейшей опасности. На его жалобы о плохом состоянии командир роты не реагирует, медпомощь не оказывает, говоря, что он косит. Запрещает сослуживцам подходить к нему, давать воду попить».

Женщина утверждает, что 11 дней ее сын находился в больнице, откуда его, не дав долечиться, забрали. Командир роты неоднократно угрожал отправить подчиненного в военную комендатуру, «где его гарантированно будут избивать», после выписки из больницы отправить на передовую, а в бою — застрелить.

В разговоре с корреспондентом «Ъ» автор обращения уточнила, что ее 42-летний сын отправился в зону спецоперации добровольцем. Родился он в Дагестане, но с 1998 года проживал в Москве, отслужил в пограничных войсках. В части в зоне СВО он оказался единственным кавказцем. «Несмотря на то что у сына проблемы с позвоночником, он не отказывался выполнять свои обязанности, и предыдущий его командир с пониманием относился к этому и не перегружал. А у нынешнего к нему, как к "чурке", просто личная неприязнь. Он и в больницу попал после избиения дубинками»,— сообщила женщина.

В начале июля мать обратилась за помощью в постпредство республики, а также к депутату Госдумы Султану Хамзаеву и главе государства (из администрации президента ее перенаправили в военную прокуратуру). Поскольку из постпредства ответили, что такие вопросы не в их компетенции, автор письма попросила журналистов опубликовать ее обращение, чтобы в дело вмешался руководитель республики.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Юлия Рыбина, Махачкала

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