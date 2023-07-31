Фильтры разной пропускной способности

Избирательные комиссии сибирских регионов, в которых в сентябре пройдут губернаторские выборы, завершили прием документов, необходимых для регистрации кандидатов, включая подписи депутатов и избранных глав для преодоления муниципального фильтра. Этот этап прошли 27 кандидатов. Претензии к административному ресурсу, препятствующему сбору подписей, публично прозвучали в основном от кандидатов от КПРФ. Наиболее драматично ситуация сложилась для Компартии в Алтайском крае, где депутату Госдумы РФ Марии Прусаковой не удалось заручиться необходимой поддержкой на муниципальном уровне. По оценке экспертов, успеха в сборе подписей можно добиться правильной организацией работы политтехнологов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутату Госдумы Марии Прусаковой, выдвинутой КПРФ на губернаторские выборы в Алтайском крае, не удалось заручиться необходимой поддержкой на муниципальном уровне

Фото: Илья Климентьев, Коммерсантъ Депутату Госдумы Марии Прусаковой, выдвинутой КПРФ на губернаторские выборы в Алтайском крае, не удалось заручиться необходимой поддержкой на муниципальном уровне

Фото: Илья Климентьев, Коммерсантъ

В шести регионах Сибирского федерального округа избиркомы завершили прием документов на регистрацию от кандидатов на пост главы субъекта федерации. В общей сложности после завершения этого этапа в предвыборной гонке осталось 27 претендентов: шесть — в Алтайском крае, пять — в Красноярском крае, по четыре — в Республике Хакасия, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях. 12 из них уже зарегистрированы.

Главным препятствием для ранее выдвинутых кандидатов стал сбор подписей депутатов и избранных глав для преодоления муниципального фильтра. В Новосибирской области эта задача оказалась нерешаемой для кандидата от «Коммунистов России» Андрея Щукина, в Хакасии — для Ольги Ширковец («Справедливая Россия — Патриоты — За правду», СРЗП) и Алексея Хабарова («Родина»), в Красноярском крае — для Ивана Серебрякова («Родина») и Дениса Терехова («Новые люди»), в Алтайском крае — для Марии Прусаковой (КПРФ), Виктора Нагайцева («Зеленая альтернатива») и Владимира Кириллова («Зеленые»). Кроме того, в Омской области с дистанции сошли все четыре самовыдвиженца.

На использование против них административного ресурса при сборе подписей чаще всего указывали кандидаты от КПРФ. «Проблемы были. В частности, в Краснозерском районе, в Новосибирском районе, Венгеровском. Они прежде всего заключались в том, что нашим депутатам в корректных и ряде случаев некорректных формах старались объяснить, что в случае поддержки (кандидата от КПРФ.— „Ъ“) они будут иметь в будущем проблемы. Как правило, это люди, которые работают в бюджетной сфере»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ кандидат от КПРФ Роман Яковлев. По его словам, около 80% собранных в его поддержку подписей принадлежат депутатам-коммунистам, остальные 20% — представителям ЛДПР, СРЗП, «Единой России» (ЕР), а также независимым депутатам. «Это решалось на местах, в сельской местности люди взаимодействуют. Там разные причины: кто-то избрался от одной партии, потом разочаровался в ней»,— объяснил он появление подписей от членов других политических партий.

По словам кандидата в губернаторы Омской области от КПРФ Андрея Алехина, необходимое число подписей ему удалось собрать во многом потому, что документы о выдвижении в областной избирком он сдал раньше, чем врио губернатора Виталий Хоценко (ЕР). «Поэтому первую неделю нам никто не мешал»,— отметил он. Для регистрации кандидату от КПРФ не хватало депутатов-однопартийцев «верхнего» уровня в шести муниципалитетах, но эту проблему удалось решить. «Прошла достаточно серьезная работа с представителями других политических партий, самовыдвиженцами, и мы это успешно завершили»,— рассказал господин Алехин.

Наиболее драматично для КПРФ сложился сбор подписей в Алтайском крае. Там, по данным регионального отделения партии, удалось получить автографы лишь 346 депутатов при необходимом минимуме в 502. Выдвинутого Компартией депутата Госдумы РФ Марию Прусакову поддержали в том числе 66 депутатов-единороссов, 10 — от СРЗП, двое — от ЛДПР и 92 самовыдвиженца. По словам Марии Прусаковой, причиной стало использование административного ресурса против единственного сильного кандидата от оппозиции. «Очень серьезное психологическое давление. У нас многочисленные случаи, когда депутаты изначально говорили, что поддержат кандидата от КПРФ. Ночью им звонили, угрожали, что их уволят. Мы таким образом лишились поддержки нескольких десятков депутатов, которые были готовы нас поддержать»,— рассказала она.

В других сибирских регионах претензий по поводу использования против них административного ресурса кандидаты от КПРФ не предъявляли. «Процедура была очень непростая, во многом это связано с территориальной особенностью нашего края, а также с тем, что это происходило в период отпусков. Очень помогли наши муниципальные депутаты, которые смогли уговорить своих коллег из других партий отдать подписи за нашего кандидата. Но также стоит заметить, что какого-то административного противодействия не было»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ руководитель партийной фракции в законодательном собрании Красноярского края Александр Ратахин о прохождении муниципального фильтра кандидатом от КПРФ Андреем Новаком. Кандидат в красноярские губернаторы от ЛДПР Александр Глисков признал, что воспользовался поддержкой команды врио главы региона, единоросса Михаила Котюкова (он является кандидатом в губернаторы от ЕР) на этом этапе кампании. «Честно скажу, столкнулись с логистическими сложностями: кто-то из депутатов в тайге, кто-то — в больнице, нотариусы в отпуске, главы ставят не те печати. Поэтому организационная поддержка администрации губернатора помогла нам преодолеть муниципальный фильтр. Это показывает, что Михаил Котюков настроен на конкурентные выборы, настрой этот взаимный»,— заявил господин Глисков в своем Telegram-канале.

В Хакасии, которой в отличие от других сибирских регионов руководит представитель КПРФ, о применении административного ресурса при сборе подписей заявила Ольга Ширковец из СРЗП. «Когда я начала звонить по территориям, оказалось, что нет этих голосов. Один район — один голос, другой — два голоса, то есть практически все голоса куда-то улетучились»,— рассказала она еще в середине июля, объясняя отказ от борьбы за пост главы республики. По ее мнению, «многие голоса были собраны впрок и положены под сукно».

«Многие рисуют сбор подписей как какую-то „страшилку“. Но если вы технически и технологически все правильно выстроили, то собрать подписи реально. Юрист и технолог решают очень многое на этом этапе»,— уверена завкафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Инна Ветренко. Само же существование муниципального фильтра, по ее мнению, в настоящее время оправдано, так как необходим барьер для заведомо непопулярных претендентов, собирающихся играть роль технических кандидатов.

Валерий Лавский