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Коммерсантъ FM
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Путин разрешил экспортерам оставлять выручку по межправсоглашениям на зарубежных счетах

Президент Владимир Путин смягчил нормы валютного контроля. Своим указом он разрешил компаниям, продающим товары за рубеж в рамках межправительственных соглашений, оставлять валютную выручку на счетах зарубежных банков. Новые правила вступают в силу с момента опубликования.

Согласно изменениям, юрлицам, которые заключают договоры в соответствии с межправительственными соглашениями, предоставляется право переводить иностранную валюту, поступившую от нерезидентов, на счета российских соисполнителей в уполномоченных банках и на счета российских соисполнителей, расположенных за пределами РФ.

По межправительственным соглашениям, в частности, идут поставки газа и нефти в Китай по «Силе Сибири» и в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Ранее российские власти разрешили использовать наличные для оплаты нерезидентам уже поставленных товаров, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности. Наличные можно использовать для возвращения уплаченных российскими импортерами авансов в случае срыва поставок в РФ и для расчетов по кредитам по предоставленным нерезидентам займам. Теперь правительство расширило возможности расчета экспортеров и импортеров со своими иностранными партнерами с использованием наличных средств.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Белый дом обналичил авансы».

Мария Федотова

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