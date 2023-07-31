Рождаемость на Украине снизилась до минимума с момента провозглашения независимости

Рождаемость в Украине в первом полугодии нынешнего года оказалось самой низкой с момента провозглашения независимости страны в 1991 году, следует из данных украинского портала Opendatabot, который анализирует государственные данные.

В частности, за первые шесть месяцев 2023 года показатель рождаемости на Украине по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизился сразу на 28% (это стало антирекордом с 1991 года). За этот период в стране родилось 96 755 детей, из них 47 129 девочек и 49 626 мальчиков. В 2021 году за первые шесть месяцев в стране родилось 135 079 детей. Данные за первые полгода 2022 года не приводятся.

Opendatabot — украинский портал, предоставляющий доступ к государственным статистическим данным на основе анализа информации, которую публикуют украинские власти и частные компании.

Отмечается, что показатели рождаемости падают еще с 2013 года — примерно на 7% в год. Предыдущий антирекорд рождаемости был зафиксирован на Украине в 2015 году, тогда рождаемость в стране упала на 12% за год.

Сейчас, по данным портала, наблюдается «самое большое сокращение за все время независимости страны». «В этом году в среднем в месяц рождается 16,1 тыс. детишек. Для сравнения, в предыдущие годы количество младенцев колебалось на рубеже 21–23 тыс. новорожденных в месяц»,— сообщает Opendatabot.

Александр Кислов