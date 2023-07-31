«То, что произошло, не лезет ни в какие ворота»

В матче Российской премьер-лиги «Ахмат»—ЦСКА в Грозном арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пять пенальти. Такого в российском футболе не было с 1999 года. Все одиннадцатиметровые были реализованы, и встреча завершилась со счетом 3: 2 в пользу ЦСКА. Не обошлось в матче без судейского скандала. За развитием событий во втором туре РПЛ следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК Ахмат Фото: Пресс-служба ФК Ахмат

Без судейских скандалов футбольный чемпионат страны существовал недолго. То, что произошло воскресным вечером в матче «Ахмат»—ЦСКА, уж просите, не лезет ни в какие ворота. Арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга с первых минут принимал странные решения. Четыре пенальти и две красные карточки только в первом тайме говорят о многом.

Но в концовке первой половины встречи произошло что-то совсем из ряда вон выходящее. Представьте, при счете 2:1 в пользу армейцев Безбородов ставит одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА. Звучит свисток, и Игорь Акинфеев отражает удар Ивана Олейникова. Но после этого судья вдруг идет смотреть VAR, а затем показывает красную карточку игроку красно-синих Милану Гаичу, благодаря которому пенальти и был назначен. «Ахмат» же пробивает одиннадцатиметровый еще раз и сравнивает счет. Что происходит, не понимает никто. В полном недоумении комментаторы, футболисты и эксперты. Игроки обычно работу арбитров не критикуют, но тут армеец Бахтиер Зайнутдинов не удержался:

«Пенальти пробили и не забили. После этого судья свистит и дает красную карточку. Почему до пенальти не посмотрели? Большие вопросы к судейству, если честно».

Уже потом из РФС начала приходить информация, что, вроде как, барахлила связь между арбитром в поле и судьями, которые смотрели повторы. Но вопрос, почему при достойном бюджете РПЛ не может решить технические проблемы, остается без ответа. Во втором тайме Безбородов назначил еще один пенальти — пятый — и ЦСКА вышел вперед (3:2). Федор Чалов оформил хет-трик, ни разу не забив при этом с игры. Армейцы выиграли, но осадок от судейства остался неприятный. Экс арбитр FIFA Срегей Лапочкин оценил судейство в матче так:

«Если честно, я тоже в шоке, давно такого не видел. Мне кажется, судейство было, мягко говоря, не очень высокого уровня, к сожалению. Грубо нарушен протокол VAR, судья, когда используется систему, не имеет права дать пробить пенальти, пока не получит подтверждение».

Правда, позитивные выводы по итогам сыгранных матчей второго тура тоже можно сделать. Не исключено, что в этом сезоне нас ждет нешуточная борьба за чемпионство. «Зенит» после потери ряда игроков во главе с Малкомом не выглядит командой, которая будет разрывать всех подряд. Ничья с «Ростовом» (1:1) тому подтверждение. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак серьезно нервничает. Его эмоциональное обращение к арбитрам привело к красной карточке. В ближайших матчах команде будет непросто, считает футбольный эксперт Владислав Радимов:

«Четыре ведущих игрока уходят из клуба — это почти полкоманды. Конечно, придется перестраиваться. Справится ли Семак? Пока это дается со скрипом, особенно в атакующих действиях».

Вообще, во втором туре было зафиксировано аж четыре ничейных исхода, среди которых выделяется встреча «Крылья Советов»—«Динамо». Команды сыграли 3:3. Но рекордсменом по пропущенным мячам в эти выходные стал «Факел», который уступил дома «Локомотиву» (1:4). У «Локо» дубль сделал Наир Тикнизян. Так же первый гол в сезоне забил Артем Дзюба.

Второй тур РПЛ завершится вечером. «Спартак» на своем поле принимает калининградскую «Балтику». Игра начнется в 19:30. Прямой репортаж с арены «Открытие» будет вести общедоступный телеканал «Матч ТВ».

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