ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ с пятью пенальти

Футболисты московского ЦСКА победили грозненский «Ахмат» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 3:2. В первом и втором таймах были удалены два игрока «Ахмата», в первом — один ЦСКА.

Голы забили: Конате (27, 45+11; оба раза пен.) — Чалов (13, 45+1, 79; все три раза пен.).

В турнирной таблице «Ахмат» еще не заработал ни одного очка, он находится на 14-м месте. ЦСКА с тремя очками располагается на восьмой позиции.

В следующем туре «Ахмат» в гостях встретится с «Сочи» 6 августа. ЦСКА в домашнем матче сыграет со столичным «Локомотивом» 5 августа.

Мария Федотова