Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

China Morning Post: отвечавший за отношения с Россией в МИД Китая Лэ Юйчэн ушел в отставку

Бывший заместитель министра иностранных дел Китая, курировавший отношения с Россией, Лэ Юйчэн ушел в отставку с поста заместителя главы Национального управления радио и телевидения. Об этом сообщает China Morning Post.

Лэ Юйчэн

Лэ Юйчэн

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Лэ Юйчэн

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Как отмечает газета, Лэ Юйчэн ушел с поста через месяц после того, как ему исполнилось 60 лет (официальный возраст выхода на пенсию для лиц на должностях заместителей министра в Китае). При этом еще в июне 2022 года его отстранили от работы во внешнеполитическом ведомстве.

Лэ Юйчэн начал работать в МИД Китая в 1980-е в департаменте, который специализировался на связах с СССР, а затем — с Россией. Он дважды работал в китайском посольстве в Москве. По данным СМИ, он рассматривался как кандидат на должность главы МИД КНР.

Газета Financial Times в январе сообщила, что Лэ Юйчэн был переведен из МИДа, поскольку он не знал о планах России начать специальную военную операцию на Украине. По данным газеты, его обвинили в провале сбора разведданных.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...