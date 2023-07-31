China Morning Post: отвечавший за отношения с Россией в МИД Китая Лэ Юйчэн ушел в отставку

Бывший заместитель министра иностранных дел Китая, курировавший отношения с Россией, Лэ Юйчэн ушел в отставку с поста заместителя главы Национального управления радио и телевидения. Об этом сообщает China Morning Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лэ Юйчэн

Фото: Mark Schiefelbein / AP Лэ Юйчэн

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Как отмечает газета, Лэ Юйчэн ушел с поста через месяц после того, как ему исполнилось 60 лет (официальный возраст выхода на пенсию для лиц на должностях заместителей министра в Китае). При этом еще в июне 2022 года его отстранили от работы во внешнеполитическом ведомстве.

Лэ Юйчэн начал работать в МИД Китая в 1980-е в департаменте, который специализировался на связах с СССР, а затем — с Россией. Он дважды работал в китайском посольстве в Москве. По данным СМИ, он рассматривался как кандидат на должность главы МИД КНР.

Газета Financial Times в январе сообщила, что Лэ Юйчэн был переведен из МИДа, поскольку он не знал о планах России начать специальную военную операцию на Украине. По данным газеты, его обвинили в провале сбора разведданных.

Лусине Баласян