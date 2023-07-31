Китайская промышленная активность сокращается четвертый месяц подряд

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая по итогам июля составил 49,3 пункта, говорится в отчете Национального бюро статистики КНР. Это уже четвертый месяц подряд, когда показатель оказывается ниже 50 пунктов, что свидетельствует о сокращении активности.

По сравнению с июнем значение промышленного PMI оказалось выше — тогда он составил 49 пунктов. «Хотя индекс деловой активности в промышленном секторе Китая восстановился до 49,3% в этом месяце, некоторые предприятия, участвовавшие в опросе, сообщили, что текущие внешние условия сложны и суровы, зарубежные заказы сократились, а недостаточный спрос по-прежнему является основной трудностью, с которой сталкиваются предприятия»,— говорится в сопроводительном письме к отчету.

Кроме того, PMI в непроизводственном секторе по итогам июля опустился до 51,5 пункта — это самый низкий показатель с начала года. В июне он составлял 53,2 пункта.

Кирилл Сарханянц