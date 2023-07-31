Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китайская промышленная активность сокращается четвертый месяц подряд

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая по итогам июля составил 49,3 пункта, говорится в отчете Национального бюро статистики КНР. Это уже четвертый месяц подряд, когда показатель оказывается ниже 50 пунктов, что свидетельствует о сокращении активности.

По сравнению с июнем значение промышленного PMI оказалось выше — тогда он составил 49 пунктов. «Хотя индекс деловой активности в промышленном секторе Китая восстановился до 49,3% в этом месяце, некоторые предприятия, участвовавшие в опросе, сообщили, что текущие внешние условия сложны и суровы, зарубежные заказы сократились, а недостаточный спрос по-прежнему является основной трудностью, с которой сталкиваются предприятия»,— говорится в сопроводительном письме к отчету.

Кроме того, PMI в непроизводственном секторе по итогам июля опустился до 51,5 пункта — это самый низкий показатель с начала года. В июне он составлял 53,2 пункта.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...