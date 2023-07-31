Выручка салонов красоты и спа в России упала на 72%

По итогу первого полугодия 2023 года доходы салонов красоты, туристических и маркетинговых агентств уменьшились на 50%. К концу второго квартала выручка салонов красоты и спа снизилась на 72,82% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это следует из данных исследования «Нескучных финансов» и банка «Точка Обороты» об изменениях финансовых показателей малого и среднего бизнеса (есть у «Ъ»).

Лидеры по приросту выручки к концу второго квартала 2023 года — узко- и многопрофильные частные медицинские центры: в среднем увеличение составило 255,56% и 112,90% соответственно. 26% клиентов «Нескучных финансов» предпочитают частные клиники, 14% обращаются к ним вынужденно в связи с очередями в государственные клиники.

Между тем доход IT-компаний в среднем увеличился на 80,36%. Согласно исследованию, среди факторов роста — нулевая ставка налога на прибыль, уменьшение страховых взносов и предоставление льготных кредитов бизнесу и сотрудникам.

К концу первого полугодия рентабельность по чистой прибыли производства металлургии выросла на 18,05%, химического производства — на 17,75%. При этом в машиностроении и многопрофильных медицинских центрах рентабельность снизилась на 39% и 12% соответственно.

Лусине Баласян