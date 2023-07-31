Житель Челябинска 14 лет держал в плену женщину

В челябинском поселке Смолино местный житель 14 лет держал в плену случайную знакомую. Он похитил девушку, когда ей было 19 лет, сообщает Baza.

Житель Смолино похитил женщину в 2009 году. Они познакомились на железнодорожном вокзале в Челябинске, после чего челябинец пригласил девушку к себе домой, где запер в отдельной комнате. Похититель насиловал пленницу, угрожая убийством. Похищенная смогла случайно сбежать в конце июля этого года, она разыскала сестру, которая обратилась в правоохранительные органы.

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