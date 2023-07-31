Мэр Ярославля ввел плату за гаражи во дворах

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление, вводящее плату за использование муниципальной земли для возведения жителями гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гараж в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля Гараж в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля

До сих пор вопрос размещения некапитальных гаражей в Ярославле был не урегулирован. Фактически все такие постройки являлись незаконными, за исключением гаражей инвалидов, которым право строительства гаража рядом с домом дает федеральный закон. Мэрия пыталась бороться с незаконными гаражами путем их сноса.

Постановление утверждает порядок платы за некапитальные гаражи. Документ предполагает, что владелец гаража сначала должен получить разрешение на использование земельного участка без его предоставления. Плата за землю будет соответствовать ставке земельного налога и рассчитываться от средней кадастровой стоимости земли по сегменту «Транспорт». Первую плату нужно будет внести в течение 30 дней после выдачи разрешения, а затем — до 10 ноября текущего года.

Антон Голицын