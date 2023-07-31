ТАСС: в зоне военной операции применили новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир»

Новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками «Сапфир» был испытан в зоне военной операции, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Он применялся для прикрытия инженерных подразделений.

«Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали»,— сказал собеседник российского госагентства. Он отметил, что «Сапфир» использовался для прикрытия частей, которые возводили инженерные сооружения.

«Сапфир» применяется для противодействия беспилотникам различных типов. Комплекс автоматически классифицирует устройства, подает сигнал тревоги и воздействует на электронные системы беспилотника. Цели обнаруживаются на дальности до 30 км, противодействие осуществляется за 5 км и ближе. «Сапфир» также может подавлять наземные станции управления беспилотниками.

Леонид Уварчев