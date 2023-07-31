Владелец IKEA и «Мега» продал штаб-квартиру в РФ

Шведская Ingka Centres (владелец IKEA и «Мега») продала «Химки бизнес-парк», в котором располагалась российская штаб-квартира. Площадь помещений составляет 42 тыс. кв. м.

Новые владельцы указаны в справке «СПАРК-Интерфакса». Два консультанта подтвердили «Ведомостям» сделку. По информации одного из них, Ingka Centres планировала получить за актив чуть меньше 4 млрд руб. Опрошенные газетой эксперты оценили его стоимость в 4–6,3 млрд руб.

Покупателем стала фирма «КЛС-Химки», принадлежащая Григорию Саакяну (99%) и Аркадию Даниеляну (1%). Господин Саакян — бывший совладелец Соверен-банка (у него в 2016 году отозвали лицензию), сейчас занимается развитием онлайн-магазина Reyouza по продаже одежды, товаров для дома и косметики. Он также является гендиректором ООО «Интерскол групп». Известно, что фирма владела брендом по продаже электроинструментов «Интерскол». Неизвестно, для чего «КЛС-Химки» потребовался комплекс.

IKEA приостановила работу в РФ в марте 2022 года. В июне 2022 года она объявила об уходе с рынка. К марту 2023 года компания продала все производственные площадки. По данным «Ведомостей», Ingka Centres не может найти претендента на свои 14 торговых центров «Мега».

О продаже активов — в материале «Ъ» «IKEA попрощалась с фабриками».

Леонид Уварчев