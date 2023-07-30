Ростовский губернатор сообщил о падении беспилотника под Таганрогом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в хуторе Дарагановка Неклиновского района Таганрога упал беспилотник. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Пострадавших, по данным губернатора, «пока не зафиксировано». На месте работают специалисты Министерства обороны.

Хутор Дарагоновка находится в 4 км к западу от Таганрога. По данным на 2010 год, в нем проживает 496 человек.

«Принадлежность беспилотника» устанавливается. По данным 161.ru, во время удара произошел взрыв и возгорание частного дома. Источник издания сообщил, что одна женщина получила ожоги, пока тушила возгорание. Telegram-канал Baza утверждает, что пострадали два человека. Местный житель сообщил «Осторожно, новости», что спасатели потушили пожар после падения БПЛА.

28 июля по Таганрогу и Азову был нанесен удар зенитным ракетным комплексом С-200. По данным Минобороны, обе ракеты сбили, но боевая часть одной из них с 37 тыс. поражающих элементов упала и взорвалась в центре Таганрога рядом с кафе «Чехов сад». От осколков стекла и обломков пострадали 22 человека.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украина поразила "Чехов сад"».

Лусине Баласян