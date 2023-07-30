Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 22:44

Ростовский губернатор сообщил о падении беспилотника под Таганрогом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в хуторе Дарагановка Неклиновского района Таганрога упал беспилотник. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Пострадавших, по данным губернатора, «пока не зафиксировано». На месте работают специалисты Министерства обороны.

Хутор Дарагоновка находится в 4 км к западу от Таганрога. По данным на 2010 год, в нем проживает 496 человек.

«Принадлежность беспилотника» устанавливается. По данным 161.ru, во время удара произошел взрыв и возгорание частного дома. Источник издания сообщил, что одна женщина получила ожоги, пока тушила возгорание. Telegram-канал Baza утверждает, что пострадали два человека. Местный житель сообщил «Осторожно, новости», что спасатели потушили пожар после падения БПЛА.

28 июля по Таганрогу и Азову был нанесен удар зенитным ракетным комплексом С-200. По данным Минобороны, обе ракеты сбили, но боевая часть одной из них с 37 тыс. поражающих элементов упала и взорвалась в центре Таганрога рядом с кафе «Чехов сад». От осколков стекла и обломков пострадали 22 человека.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украина поразила "Чехов сад"».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...