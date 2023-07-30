При подрыве смертника на съезде партии в Пакистане погибли 39 человек

На съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва произошел взрыв. Как сообщил Минздрав страны AFP, число погибших увеличилось до 39 человек, раненых — 123, 17 из них в тяжелом состоянии. Geo TV cо ссылкой на полицию пишет, что причиной взрыва стал теракт.

Взрыв произошел около 16:00 по местному времени (14:00 мск) в здании, где проводился съезд партии. Как сообщил генеральный инспектор полиции Хайбер-Пахтунхвы Ахтар Хаят Хан, взрыв осуществил террорист-смертник. Среди раненых — журналист Geo TV. Dawn передает, что один из «местных журналистов» погиб в результате взрыва.

По данным Dawn, на мероприятии находились не менее 500 человек. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил начать расследование. Лидер «Джамиат Улема-и-Ислама» Хафиз Хамдулла, пропустивший съезд по личным причинам, осудил теракт.

Лусине Баласян