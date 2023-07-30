В Петербурге арестован иностранец Забавский по делу о шпионаже

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Ивана Забавского по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). На материалы об аресте на сайте суда обратила внимание «Медиазона» (признана иностранным агентом).

Судебный процесс по этому делу проходит в закрытом режиме. 1 августа в Санкт-Петербургском городском суде будет рассматриваться апелляция на арест. Других подробностей не приводится.

По ст. 276 предусмотрено лишение свободы до 20 лет за передачу иностранному государству сведений, составляющих гостайну. К ответственности по этой статье можно привлечь только иностранцев или лиц без гражданства. Граждане России за передачу содержащих гостайну сведений проходят по ст. 275 (госизмена).

Лусине Баласян