ЦБ добавит страховщикам рисков

ЦБ планирует ввести в практику страховых компаний дополнительный риск — расторжение договора при оценивании финансовой устойчивости страховщиков. По мнению экспертов, этому риску подвержены самые прибыльные сегменты страхования. Впрочем, сами страховщики больше переживают за затраты на перестройку расчетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Банк России планирует включить риск расторжений договоров при оценивании финансовой устойчивости страховщиков, сообщил журналистам директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов на конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС). «У нас есть процентный риск, у нас есть кредитный риск, есть валютный риск и будет еще один новый — риск расторжения договоров»,— заявил господин Смирнов (цитата по «Интерфаксу»). Это, по его мнению, должно высвободить капитал для страховых компаний.

На момент заключения договора страхования страховая компания, анализируя тип договора и страховую сумму, резервирует капитал под него, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. В случае досрочного расторжения страхового договора ранее зарезервированная часть капитала высвобождается, и страховщик может пополнять свой портфель новыми страховыми премиями и клиентами, поясняет он.

При этом риск расторжений является негативным фактором, поскольку в случае досрочного расторжения страхового договора растет объем недополученной премии, который закладывался в бюджет страховщика при планировании денежных потоков,— в случае накопления расторжений совокупный убыток страховой компании может нарастать, что и ведет к острой потребности в капитале, отмечает эксперт. Дефицит регулятивного капитала страховщика может повлечь санкции со стороны ЦБ вплоть до отзыва лицензии (см. “Ъ” от 4 февраля 2022 года).

По мнению экспертов, более рискованными сегментами с точки зрения расторжения договоров являются прибыльные сегменты страхования. В частности, имущественное страхование, а также страхование жизни.

Риск расторжений в меньшей степени характерен для обязательных видов страхования и страхования ответственности. Наибольший процент расторжений договоров приходится на кредитное страхование, добавляет старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. В случае досрочного гашения кредитов заемщики обращаются в страховую компанию для расторжения соответствующих договоров страхования (ипотечное страхование, страхование при потребительском кредитовании) и возврата части уплаченной ими страховой премии по неистекшему сроку действия полиса, поясняет она.

По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, было бы разумным ограничить глубину влияния этого риска 10% от размера капитала страховщика на отчетную дату. В целом по рынку это величина оценивается в 120 млрд руб. Если считать этот уровень максимальным для капитала страховой компании, то влияние новых требований будет во многом амортизировано, считает эксперт.

Между тем страховщики переживают не столько за давление на капитал, сколько за затратность учета этого риска.

«Мы не видим принципиальных изменений размера регуляторных резервов при введении риска расторжений, однако сам по себе расчет этого риска является крайне трудоемким как по объему, так и по времени, что создает дополнительную нагрузку в процессе ежемесячного закрытия»,— отметили в ВСК. Очевидно, что с введением риска расторжений из-за дополнительных расчетов потребуется увеличение сроков закрытия договоров, отмечает главный актуарий «Росгосстраха» Татьяна Орехова. По мнению заместителя директора департамента актуарных расчетов компании «Ингосстрах» Владислава Радченко, в условиях постоянных изменений законодательства, требующих регулярной перестройки систем, более предпочтительными являются простые инструменты снижения регуляторной нагрузки, такие как высвобождение избыточных стабилизационных резервов, накопленных страховщиками, или расширение перечня активов, в которые разрешено инвестирование.

Юлия Пославская